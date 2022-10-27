Двух бухгалтеров свердловской стоматологии обвиняют в мошенничестве на 6,9 млн рублей

Женщин будут судить в рамках дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывших главного бухгалтера и бухгалтера государственной свердловской стоматологической поликлиники №1 обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, женщины украли 6,9 миллиона рублей под видом перевода зарплаты. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Так, действуя совместно, обвиняемые включали в расчетные ведомости недостоверные сведения о размере своей заработной платы, завышая ее. После зачисления средств они распоряжались ими по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

По данным силовиков, сотрудницы похищали деньги с января 2018 года по декабрь 2020 года. На женщин завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге будут судить заместителя главного бухгалтера коммерческой организации, которую обвиняют в краже трех миллионов рублей у компании. Сотрудница украла деньги с июня 2016 года по октябрь 2017 года под видом перечисления себе зарплаты, отпускных и других выплат.