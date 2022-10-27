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Общество27 октября 2022 6:04

В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверяет ресторан, где отравились игроки хоккейного клуба «Реактор»

У пяти хоккеистов диагностировали острую кишечную инфекцию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, материала от сотрудников объекта общественного питания

Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, материала от сотрудников объекта общественного питания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверяет ресторан «Мезон» в гостинице «Московская горка», где отравились игроки хоккейного клуба «Реактор» из Нижнекамска. У пяти хоккеистов диагностировали острую кишечную инфекцию.

- Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, материала от сотрудников объекта общественного питания, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Специалисты ведомства проверяют соблюдение требований санитарного законодательства в ресторане «Мезон», где питались хоккеисты.

В помещениях гостиницы «Московская горка» и ресторана «Мезон» по предписанию Роспотребнадзора должны провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе провести дезинфекцию.

Кроме того, в ведомстве отметили, что за контактными лицами установлено меднаблюдение.

Напомним, молодежная хоккейная лига перенесла на следующий год два матча клуба «Реактор» из Нижнекамска с командой «Авто» из Екатеринбурга из-за отравления игроков. Спортсмены из Татарстана почувствовали себя плохо накануне игры.