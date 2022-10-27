В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверяет ресторан, где отравились игроки хоккейного клуба «Реактор»

Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, материала от сотрудников объекта общественного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверяет ресторан «Мезон» в гостинице «Московская горка», где отравились игроки хоккейного клуба «Реактор» из Нижнекамска. У пяти хоккеистов диагностировали острую кишечную инфекцию.

- Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, материала от сотрудников объекта общественного питания, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Специалисты ведомства проверяют соблюдение требований санитарного законодательства в ресторане «Мезон», где питались хоккеисты.

В помещениях гостиницы «Московская горка» и ресторана «Мезон» по предписанию Роспотребнадзора должны провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе провести дезинфекцию.

Кроме того, в ведомстве отметили, что за контактными лицами установлено меднаблюдение.

Напомним, молодежная хоккейная лига перенесла на следующий год два матча клуба «Реактор» из Нижнекамска с командой «Авто» из Екатеринбурга из-за отравления игроков. Спортсмены из Татарстана почувствовали себя плохо накануне игры.