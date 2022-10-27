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Происшествия27 октября 2022 5:25

На станции Первоуральск тепловоз сошел с рельсов

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На станции Первоуральск тепловоз сошел с рельсов. Он наехал на тупиковую призму при проведении маневровых работ по перестановке 16 грузовых вагонов. Железнодорожное происшествие произошло в 06:40, 27 октября. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях установления обстоятельств произошедшего, а также проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, движение поездов не приостановлено, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена. Во врем инцидента никто не пострадал.