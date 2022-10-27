Пассажирку такси с травмами доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ДТП пострадала пассажирка такси. Авария произошла утром, 27 октября на подъезде к аэропорту Кольцово. Водитель Volkswagen влетел в отбойник.

- Водитель не справился с управлением, допустил наезд на ограждение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД. - Обстоятельства ДТП выясняются.

Пассажирку - 73-летнюю женщину с различными травмами доставили в больницу.

Напомним, в Екатеринбурге 71-летний водитель легковушки LADA Granta умер прямо за рулем и врезался во встречную иномарку. Авария произошла 26 октября около 16:20 по местному времени на улице Сыромолотова.