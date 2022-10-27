В Ирбите из-за пожара из двухэтажного дома эвакуировали 11 человек

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите ночью, 27 октября, вспыхнул пожар в двухэтажном доме на улице Советской. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы из задымленного здания 11 человек, в том числе 1 ребенок.

- В 03:26 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра повреждено междуэтажное перекрытие в квартире, расположенной на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 11 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, во время возгорания в доме никто не пострадал. Пожарным удалось локализовать огонь в 03:33. Еще четыре минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 04:27.

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