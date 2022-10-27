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Общество27 октября 2022 3:31

На Урале простились с младшим сержантом, погибшим в зоне спецоперации

Денис Горбушин погиб 17 октября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: страница «ВКонтакте» Вячеслава Тюменцева

Фото: страница «ВКонтакте» Вячеслава Тюменцева

На Урале простились с мобилизованным младшим сержантом. Денис Горбушин погиб 17 октября в зоне спецоперации, получив осколочное ранение, когда их подразделение попало под минометный обстрел. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Он погиб, с честью выполняя свой долг по освобождению Российского Донбасса, защите людей от нацистов. Мы будем вечно помнить его имя и его подвиг, - написал на своей странице «ВКонтакте» Вячеслав Тюменцев.

Он отметил, что Денис Горбушин был призван по мобилизации 27 сентября и зачислен в списки 74 мотострелковой бригады. Ранее он проходил военную службу в частях специального назначения и принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской республике.