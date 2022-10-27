Людям приходится стоять в очереди на улице Фото: группа «ВКонтакте» «Наш Эльмаш»

Жители Эльмаша пожаловались на огромные очереди в почтовое отделение на Старых Большевиков, 82/2. По их словам, некоторым приходиться стоять на улице из-за нехватки места в зале.

- Работает всего один человек. В отделении теперь два выходных - воскресенье и понедельник. Ранее был один. Из-за этого жуткие очереди, - рассказала местная жительница группе «ВКонтакте» «Наш Эльмаш».

В пресс-службе уральского отделения «Почты России» «КП-Екатеринбург» сообщили, что в курсе ситуации и, что она нормализуется в ближайшее время.

- Мы приносим извинения нашим клиентам, это временная ситуация. К сожалению, сейчас заместитель начальника отделения 135 на больничном, а один оператор - в учебном отпуске. Кроме того, в этом отделении вакансия начальника, мы ищем нового сотрудника, - рассказали в «Почте России».

Также там отметили, что в почтамте всегда работает мобильная бригада, которая оперативно помогает обрабатывать почтовые отправления. В том числе когда отделения сталкиваются с кадровыми трудностями.