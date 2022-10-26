Пострадавшего с ушибом головного мозга госпитализировали с места происшествия нарядом скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20-летний парень жестоко избил своего знакомого из-за бытового конфликта. Инцидент произошел возле жилого дома на улице 8 Марта. Молодой человека во время ссоры нанес 37-летнему мужчине несколько ударов по голове.

- Пострадавшего с ушибом головного мозга госпитализировали с места происшествия нарядом скорой помощи. Согласно справке, ему причинен тяжкий вред здоровью, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого, ранее житель уральской столицы проблем с законом не имел, в настоящее время он нигде не работает. Задержанный не стал отпираться и полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», до суда злоумышленника поместили под стражу.