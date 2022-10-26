Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт26 октября 2022 16:32

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде разгромно уступил магнитогорскому «Металлургу»

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу южноуральцев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Сейчас в активе «Автомобилиста» 31 очко в 23 проведенных матчах

Сейчас в активе «Автомобилиста» 31 очко в 23 проведенных матчах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде разгромно уступил магнитогорскому «Металлургу», встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу южноуральцев. Примечательно, что обе команды идут в лидерах восточной конференции.

Хозяева площадки забрасывали шайбы усилиями Филиппа Майе, Николая Голдобина, а также Никиты Коростелева, это произошло на 4, 27 и 29 минутах матча. Ворота «шоферов» в этот раз защищал Игорь Бобков.

На 31 минуте екатеринбуржцы имели возможность сократить отставание в счете, получив численное преимущество, однако не сумели реализовать большинство.

Сейчас в активе «Автомобилиста» 31 очко в 23 проведенных матчах, для уральцев это поражение стало третьим подряд, до этого клуб уступил СКА и ЦСКА.