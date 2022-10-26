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Спорт26 октября 2022 15:47

Игроки хоккейного клуба «Реактор», приехавшие на матч в Екатеринбург, отравились в гостинице

Матчи МХЛ с местным «Авто» перенесены на следующий год
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Сейчас обстоятельства инцидента выясняются специалистами

Сейчас обстоятельства инцидента выясняются специалистами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодежная хоккейная лига перенесла на следующий год два матча клуба «Реактор» из Нижнекамска с командой «Авто» из Екатеринбурга из-за отравления игроков в гостинице уральской столице. Несколько спортсменов из Татарстана почувствовали себя плохо накануне игры.

- Матчи «Реактора» с «Авто», которые должны были пройти 26 и 27 октября, по обоюдной договоренности сторон и с согласия МХЛ перенесены на 8 и 9 января 2023 года. Игры перенесены в связи с отравлением игроков «Реактора» в гостинице Екатеринбурга и невозможностью их участия в этих матчах, - говорится в официальном заявлении МХЛ.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняются специалистами. В пресс-службе «Авто» также подтвердили факт происшествия и перенос игр на другое время.