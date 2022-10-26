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Происшествия26 октября 2022 15:11

В Ирбите мужчину отправили в колонию за убийство товарища во время ссоры

Злоумышленник забил жертву топором
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По решению суда он проведет в колонии строгого режима восемь лет

По решению суда он проведет в колонии строгого режима восемь лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите 61-летний местный житель отправится в колонию строгого режима за убийство своего товарища. Во время разбирательства выяснилось, что 10 декабря прошлого года мужчины распивали спиртные напитки, и в какой-то момент между ними произошел конфликт.

- В ходе ссоры потерпевший оскорбил фигуранта, в ответ на это злоумышленник нанес пострадавшему несколько ударов деревянным топорищем по голове. Потерпевший впоследствии скончался в больнице от полученных травм, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», однако из-за того, что пострадавший умер в больнице, ее переквалифицировали на более тяжкую.

По решению суда он проведет в колонии строгого режима восемь лет.