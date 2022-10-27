На презентации нового ЖК в Екатеринбурге всем участникам подарят скидку на покупку квартиры. Регистрация открыта

Фото: ГК "Страна Девелопмент"

Подключиться к онлайн-трансляции могут все желающие. Для участников презентации застройщик подготовил скидку 300 000 рублей на покупку квартиры.

Презентация состоится 8 ноября, начало в 17:00. Ведущим мероприятия станет актер и телеведущий Виктор Логинов. Чтобы получить скидку и подключиться к трансляции, необходимо пройти регистрацию по ссылке strana-ekb.com.

На презентации раскроют название ЖК, расскажут об особенностях комплекса, назовут стартовые цены, покажут редкие форматы квартир, презентуют концепцию благоустройства и озеленения.

Фото: ГК "Страна Девелопмент"

Новый ЖК от «Страны» станет флагманским проектом девелопера в столице Урала. Идея проекта – преображение локации Сибирского тракта и создание жилого комплекса, который станет знаковым местом для Екатеринбурга.

Масштабная застройка призвана преобразовать облик большой части города. Площадь всего ЖК - более 310 тыс. кв. м. Строительство первой очереди началось в сентябре 2022 года. Ввод в эксплуатацию последней (четвертой) очереди запланирован на конец 2026 года. Также проект включает подземный и надземный паркинги и собственные помещения социально-коммерческой инфраструктуры. На территории комплекса расположится благоустроенный бульвар с зонами для отдыха, занятий спортом и плейхабом – ядром социально-развлекательной жизни.