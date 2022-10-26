Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда обращаться для получения выплат семьям мобилизованным. Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей.

- Выплаты могут получить супруг или супруга участника СВО или мобилизованного, а также родитель либо усыновитель участника СВО, бабушка или дедушка военнослужащего, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также чиновники уточнили, что выплаты полагаются на каждого несовершеннолетнего ребенка военного и детей с 18 до 23 лет на очной форме обучения.

Чтобы получить выплаты, необходимо обратиться по следующим адресам: улица Бабушкина, 22; Генеральская, 6; переулок Автомобильный, 3; Хомякова, 14/А; проспект Седова, 52; Коуровская, 22; Шейнкмана, 22.