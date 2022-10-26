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Общество26 октября 2022 14:02

В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда обращаться для получения выплат семьям мобилизованным

Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей

Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда обращаться для получения выплат семьям мобилизованным. Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей.

- Выплаты могут получить супруг или супруга участника СВО или мобилизованного, а также родитель либо усыновитель участника СВО, бабушка или дедушка военнослужащего, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также чиновники уточнили, что выплаты полагаются на каждого несовершеннолетнего ребенка военного и детей с 18 до 23 лет на очной форме обучения.

Чтобы получить выплаты, необходимо обратиться по следующим адресам: улица Бабушкина, 22; Генеральская, 6; переулок Автомобильный, 3; Хомякова, 14/А; проспект Седова, 52; Коуровская, 22; Шейнкмана, 22.