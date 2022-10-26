Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу Московскую. Вода разлилась на пересечении с переулком Денисова-Уральского. В пресс-службе «Водоканала» рассказали, что инцидент произошел около 16:00 по местному времени.

- Примерно в 16:00 резко упало давление в сетях, подающих холодную воду. Как оказалось, был поврежден трубопроводе диаметром 600 миллиметров. Сейчас на месте работают специалисты, планируется подключение водоснабжения по резервным сетям, - рассказали «КП-Екатеринбург» представители «Водоканала».

Коммунальщики утверждают, что жители соседних домов не будут отключаться от водоснабжения на время проведения восстановительных работ.

Напомним, в Екатеринбурге вечером, 29 сентября, из-за коммунальной аварии затопило улицу Щербакова в районе улицы Белинского. Из-за потопа по проезжей части могли проехать ни легковые машины, не общественный транспорт.