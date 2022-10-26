Под Нижним Тагилом обнаружили редкого вредителя леса

Вредитель питается корой молодых веток, а также подгрызает хвою Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом в лесном массиве нашли редкого вредителя - восточносибирского хвойного усача (Monochamus impluviatus). Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор.

- В ходе мониторинга инспекторы Россельхознадзора расставляют феромонные ловушки, привлекающие насекомых, и потом отправляют «добычу» на лабораторные исследования, - говорится в сообщении.

Восточносибирский хвойный усач в основном повреждает лиственницу, сосну и ель. Жуки питаются корой молодых веток, а также подгрызают хвою. При этом вредитель чаще всего поражает больные деревья. Инспекторам предстоит принять меры по обеспечению фитосанитарной безопасности региона.

Ранее, в августе 2021 года, специалисты свердловского Россельхознадзора обнаружили в одном из лесничеств Ачитского района опасного вредителя леса - карантинного сибирского шелкопряда. Он поедает хвойные породы деревья. Под угрозой находились порядка 20 видов растений.