Россиянин уступил американцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский боец Петр Ян может покинуть промоушен UFC после поражения в последнем бою. Россиянин уступил американцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей, для него это стало четвертым проигрышем в профессиональной карьере.

- Петр Ян настолько разочарован судейским решением, что я слышал, что этот парень может рассмотреть предложения из других лиг. Потому что он не чувствует поддержки со стороны лиги, - заявил бывший бывший чемпион UFC Даниэль Кормье во время стрима на YouTube-канале ESPN MMA.

Ранее стал известен гонорар Петра Яна за выступление на UFC 280 получит $ 210 тысяч гарантированным гонораром + $ 10 тысяч рекламным бонусом, а также $ 50 тысяч за «Бой вечера».