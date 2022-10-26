Свердловские врачи спасли жизнь двухмесячному малышу с редкой патологией

Младенцу провели операцию по закупорке фистулы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Свердловской областной клинической больнице №1 (СОКБ №1) впервые прооперировали двухмесячного малыша с редкой и опасной патологией сосудов головного мозга - пиальной фистулой в проекции задней черепной ямки. Медики спасли жизнь младенцу.

- После операции пациент поступил в отделение анестезиологии и реанимации для детей СОКБ №1, откуда буквально в этот же день был переведен в обычную палату. И вскоре после этого был выписан из стационара и отправился вместе с мамой домой, - сообщает медицинское учреждение.

В норме задняя мозговая артерия, расположенная в задней черепной ямке, разветвляется на множество мелких артерий. Они переходят в капиллярное русло паренхимы головного мозга. Оттуда кровь по мелким венам поступает в глубокие и кортикальные вены, а затем – в более крупные венозные сосуды. У ребенка кровь под высоким давлением поступала из задней мозговой артерии напрямую в патологически расширенную вену Галена.

Патологию врачи нашли, когда малыш был еще в утробе. Маму госпитализировали для родов в областной перинатальный центр. Через четверо суток после появления на свет младенца перевели в отделение патологии новорожденных. Там о нем заботились и перевели на грудное вскармливание.

Когда малыш немного подрос, его доставили в СОКБ №1. Там ему провели операцию по закупорке фистулы. Врачи провели в место, где артерия сливает кровь в вену, специальный микрокатетер с отделяющимся кончиком. Затем рентгенохирург Камилла Мавлютова закупорила сегмент клеевой композицией. Теперь у малыша кровь больше не поступает по фистуле в вену.