В Екатеринбурге рецидивист сломал челюсть студенту и отобрал у него телефон

Налетчик сбежал на Volkswagen Polo, а пострадавший обратился в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27-летний рецидивист сломал челюсть студенту и отобрал у него дорогой смартфон. 25-летний пострадавший обратился в полицию и рассказал, что нападение произошло поздним вечером 23 октября на улице Бориса Ельцина.

- Парень рассказал, что к нему подошел незнакомый мужчина и начал провоцировать конфликт. Разговор на повышенных тонах перерос в драку, в ходе которой неизвестный ударил его в область головы, после чего потребовал передать ему смартфон, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Налетчик сбежал на Volkswagen Polo, а пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали перелом нижней челюсти. Полиция оперативно вычислила нападавшего, им оказался безработный и ранее судимый житель Березовского.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности, - добавили в полиции.