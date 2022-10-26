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Общество26 октября 2022 11:42

В Свердловской области вырос спрос на курсы первой помощи

В том числе их проходят те, кто отправляется на фронт
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Обучение проходит на базе нашего территориального центра медицины катастроф

Обучение проходит на базе нашего территориального центра медицины катастроф

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области после начала частичной мобилизации вырос спрос на курсы первой помощи. Об этом порталу E1.RU сообщила главный внештатный специалист по первой помощи Уральского федерального округа Людмила Рогожина.

- Мы очень рады, что люди стали больше интересоваться и учиться первой помощи, на базе нашего территориального центра медицины катастроф мы с коллегами учим свердловчан, в том числе и тех, кто собирается отправиться в зону специальной военной операции, - рассказала она.

В 2021 году в Свердловской области обучение по базовой программе «Первая помощь» прошли 813 человек. Среди них были пожарные, сотрудники Росгвардии, инструкторы, педагоги, байкеры, волонтеры, соцработники и путешественники.

Уральцев учили определять и останавливать кровотечения. Им рассказывали, в каких случаях нужен жгут, а в каких можно обойтись давящей повязкой. Слушатели курса оттачивали навыки на специальных манекенах с датчиками.