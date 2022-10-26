В Свердловской области вырос спрос на курсы первой помощи

Обучение проходит на базе нашего территориального центра медицины катастроф Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области после начала частичной мобилизации вырос спрос на курсы первой помощи. Об этом порталу E1.RU сообщила главный внештатный специалист по первой помощи Уральского федерального округа Людмила Рогожина.

- Мы очень рады, что люди стали больше интересоваться и учиться первой помощи, на базе нашего территориального центра медицины катастроф мы с коллегами учим свердловчан, в том числе и тех, кто собирается отправиться в зону специальной военной операции, - рассказала она.

В 2021 году в Свердловской области обучение по базовой программе «Первая помощь» прошли 813 человек. Среди них были пожарные, сотрудники Росгвардии, инструкторы, педагоги, байкеры, волонтеры, соцработники и путешественники.

Уральцев учили определять и останавливать кровотечения. Им рассказывали, в каких случаях нужен жгут, а в каких можно обойтись давящей повязкой. Слушатели курса оттачивали навыки на специальных манекенах с датчиками.