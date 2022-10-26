К 300-летию Екатеринбурга власти закупят 10 трехсекционных трамваев

Общественный транспорт появится на улицах уральской столицы на условиях софинансирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские власти рассказали, что к 300-летию Екатеринбурга будут закуплены 10 новых трехсекционных трамваев. Планируется, что общественный транспорт появится на улицах уральской столицы на условиях софинансирования.

По данным ТАСС, вопрос финансирования такой покупки к 2023 году прорабатывается совместно с правительством Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге шесть троллейбусных маршрутов получат новые номера. Изменения вступят в силу с 1 декабря этого года, причем схема их движения останется прежней.

- Планируется, что номера с 1 по 20 будут присвоены трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 получат троллейбусы, а дальнейшие цифровые значения будут использоваться в автобусном сообщении, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.