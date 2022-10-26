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Общество26 октября 2022 11:38

К 300-летию Екатеринбурга власти закупят 10 трехсекционных трамваев

Общественный транспорт появится на улицах уральской столицы на условиях софинансирования
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Общественный транспорт появится на улицах уральской столицы на условиях софинансирования

Общественный транспорт появится на улицах уральской столицы на условиях софинансирования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские власти рассказали, что к 300-летию Екатеринбурга будут закуплены 10 новых трехсекционных трамваев. Планируется, что общественный транспорт появится на улицах уральской столицы на условиях софинансирования.

По данным ТАСС, вопрос финансирования такой покупки к 2023 году прорабатывается совместно с правительством Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге шесть троллейбусных маршрутов получат новые номера. Изменения вступят в силу с 1 декабря этого года, причем схема их движения останется прежней.

- Планируется, что номера с 1 по 20 будут присвоены трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 получат троллейбусы, а дальнейшие цифровые значения будут использоваться в автобусном сообщении, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.