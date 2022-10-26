На 30%: УБРиР нарастил выдачи дебетовых карт

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) активно выпускают дебетовые карты. С января по сентябрь их было выдано с учетом переоформления на 30% больше, чем за тот же период 2021 года. При этом у клиентов отмечается рост объема покупок по картам.

«Мы отмечаем, что объемы трат клиентов растут: за 9 месяцев 2022 года этот показатель увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом», — рассказал Алексей Волошин, управляющий директор развития бизнеса кредитных карт УБРиР.

Год к году объемы покупок у клиентов в универсамах увеличились в 1,5 раза, траты на ЖКХ и на организацию путешествий выросли в 1,1 раза, на услуги образования - на 50%, на транспорт и на кафе - на 41% и 45% соответственно. А вот объемы покупок компьютеров и техники, одежды и обуви, спорттоваров, наоборот, сократились.