Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 11:27

Маг уговорил жительницу Каменска-Уральского отдать ему 500 тысяч и выгнать мужа из дома

Родные женщины бьют тревогу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщина взяла кредит для платных визитов к магу

Женщина взяла кредит для платных визитов к магу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Каменска-Уральского, которой 63 года, обратилась к местному магу, после чего передала ему 500 тысяч рублей за платные приемы, которые она посещала на протяжении полугода, а потом выгнала мужа из дома. Об этом пишет портал KU66.RU.

О поведении матери порталу рассказала 19-летняя дочь, которая проживает в Тюмени. По ее словам, мама начала посещать мага из Старого Каменска, который стал ее учить жить.

Для «очищения» маг попросил деньги, и женщина взяла кредит в 300 тысяч рублей. Она полгода вместе со второй дочерью ходит на сеансы. За это время, по словам младшей дочери, их поведение сильно изменилось.

- С ними просто невозможно разговаривать. Своими силами их не получается вытащить, - говорит девушка.

Недавно женщина после очередного платного визита к магу выгнала своего мужа. Как быть в такой ситуации, семья пенсионерки не знает.