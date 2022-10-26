Маг уговорил жительницу Каменска-Уральского отдать ему 500 тысяч и выгнать мужа из дома

Женщина взяла кредит для платных визитов к магу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Каменска-Уральского, которой 63 года, обратилась к местному магу, после чего передала ему 500 тысяч рублей за платные приемы, которые она посещала на протяжении полугода, а потом выгнала мужа из дома. Об этом пишет портал KU66.RU.

О поведении матери порталу рассказала 19-летняя дочь, которая проживает в Тюмени. По ее словам, мама начала посещать мага из Старого Каменска, который стал ее учить жить.

Для «очищения» маг попросил деньги, и женщина взяла кредит в 300 тысяч рублей. Она полгода вместе со второй дочерью ходит на сеансы. За это время, по словам младшей дочери, их поведение сильно изменилось.

- С ними просто невозможно разговаривать. Своими силами их не получается вытащить, - говорит девушка.

Недавно женщина после очередного платного визита к магу выгнала своего мужа. Как быть в такой ситуации, семья пенсионерки не знает.