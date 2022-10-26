В СК рассказали о смерти 58 летнего мужчины, тело которого нашли на берегу Чусовой

20 октября он на двух лодках отправился за уловом вместе со своим знакомым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты следственного комитета раскрыли подробности смерти 58-летнего мужчины, тело которого обнаружили на берегу реки Чусовая под уральской деревней Бароновское. По предварительным данным, экспертиза показала, что в его гибели не было криминала.

- В ходе проверки выясняются все обстоятельства трагедии. Проведен осмотр места происшествия, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший был не туристом, а рыбаком. 20 октября он на двух лодках отправился за уловом вместе со своим знакомым.

- Один из них в установленный срок вышел на берег, а второй - не вернулся. Не вернувшегося с рыбалки мужчину стали искать, пока было светло, поиски продолжились 22 октября вместе с инструкторами природного парка реки Чусовая. К сожалению, нашли мужчину без признаков жизни, - добавил полковник Горелых.