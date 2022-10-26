На празднование 300-летия Екатеринбурга потратят миллиард рублей

Часть программы празднования уже реализована Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти потратят около миллиарда рублей на празднование 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщил заместитель мэра Андрей Корюков во время брифинга.

- Объем культурных и праздничных мероприятий пока обсуждается на уровне администрации города. Хотел бы сказать, что эта программа у нас пятилетняя, часть ее уже реализована, - заявил он.

При этом в план также включено проведение студенческих соревнований, которые пройдут в столице Урала вместо Универсиады.

В День города в 2022 году в Екатеринбурге запустили часы обратного отсчета до 300-летия столицы Среднего Урала. Их установили на улице Вайнера. На церемонии были представители власти, чиновники и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.