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Общество26 октября 2022 10:27

В Сысертском районе обнаружили свалку бутылок, шин и строительных отходов

После вмешательства Россельхознадзора ее ликвидировали
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Несанкционированную свалку ликвидировали

Несанкционированную свалку ликвидировали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысертском районе в начале сентября 2022 года сотрудники отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили несанкционированную свалку. Пластмассовые бутылки, автомобильные шины и строительные отходы валялись на площади 271,86 квадратных метров.

- В адрес правообладателя земельного участка (юридического лица) Управлением было направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После вмешательства Россельхознадзора несанкционированную свалку ликвидировали.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов взял на контроль ликвидацию незаконных свалок в городе.