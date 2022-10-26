В Сысертском районе обнаружили свалку бутылок, шин и строительных отходов

Несанкционированную свалку ликвидировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысертском районе в начале сентября 2022 года сотрудники отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили несанкционированную свалку. Пластмассовые бутылки, автомобильные шины и строительные отходы валялись на площади 271,86 квадратных метров.

- В адрес правообладателя земельного участка (юридического лица) Управлением было направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После вмешательства Россельхознадзора несанкционированную свалку ликвидировали.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов взял на контроль ликвидацию незаконных свалок в городе.