На территории бывшего завода появятся шесть зданий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали сносить молочный завод Danone. Работы по демонтажу начала «Группа ЛСР», в чьей собственности находится участок. Скоро там появится новый жилой квартал.

Проект новой застройки утвердил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы проделали огромную работу, чтобы дать этой локации новую жизнь, и еще более грандиозная деятельность нас ждет впереди. Наша компания создаст здесь пространство для жизни, которым будут гордиться екатеринбуржцы, - рассказал генеральный директор «ЛСР. Недвижимость - Урал» Владимир Крицкий.

Ближайшие кварталы тоже активно застраиваются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планируется, что работы по сносу закончат до конца года и уже в следующем приступят к возведению жилого квартала. Здесь появятся шесть зданий с подземными паркингами и коммерческими помещениями, а также детский сад. Кроме того, планируется реконструкция школы №75.

Здание долгое время пустовало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, ранее в Екатеринбурге утвердили проект застройки территории бывшего завода Danone. Постановление подписал глава города Алексей Орлов. В документе говорится, что максимальная плотность застройки не должна превысить 64,4 тысячи квадратных метров на гектар. Минимальная площадь квартир должна быть не меньше 35 «квадратов». На реализацию проекта застройщику будет дано 10 лет.

На этом месте будут дома, парковка и детский сад Фото: Алексей БУЛАТОВ