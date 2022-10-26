В Екатеринбурге ТЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с H&M

«Гринвич» требовал взыскать с бренда больше 24 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговый центр «Гринвич» и H&M заключили мировое соглашение. Судебные тяжбы длились больше двух лет. 25 октября производство по делу было прекращено. Это следует из данных в картотеке суда.

ООО «Управляющая компания ИТС-Групп», которой принадлежит ТЦ, подало иск к ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц». «Гринвич» требовал взыскать больше 24 миллионов рублей. Причины иска не раскрывались.

А в сентябре 2021 года стало известно, что управляющая компания ТРЦ «Гринвич» подала встречный иск к торговой компании H&M на 21,5 миллиона рублей. До этого, в апреле 2021 года, H&M решил взыскать через суд с торгового центра 33 миллиона рублей. Позже эта сумма увеличилась до 123 миллионов рублей. Иск магазина был связан с вынужденными убытками.