УБРиР повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

21 октября банк на 1% повысил ставку по Накопительному счету «Промо» и по вкладу «Доход на максимум онлайн», а 25 октября — по вкладу «Правильный выбор» — на 0,75%-1% в зависимости от срока.

«УБРиР — надежный финансовый партнер. Мы предлагаем продукты для клиентов с разными задачами: одни, открывая вклад, могут на долгий срок зафиксировать доходность, другие, оформляя накопительный счет, получают и доход, и доступ к своим деньгам в любое время суток. Деньги «под подушкой» не работают, к тому же их всегда легче потратить, не удержавшись от импульсивных покупок», — рассказал Евгений Вяткин, управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР.

Доходность по накопительному счету «Промо» теперь 11% годовых в промо-период (действует для первого открытого счета в течение первых 2-х месяцев со дня поступления средств на счет). При оформлении вкладов на срок 1 год и при подключении опции «Больше плюсов» ставка составляет: до 9,14% годовых по вкладу «Доход на максимум онлайн» для новых клиентов банка; до 8,9% годовых по вкладу «Правильный выбор»

«Опцией «Больше плюсов» пользуется 70% вкладчиков, поскольку понимают выгодность ее условий. При подключении опции и тратах по карте банка от 10 000 в месяц, клиенты могут увеличивать ставку по вкладам на 1,25 п.п., а по накопительным счетам до 3 п.п., а также получать повышенный кешбэк и скидки от партнеров банка. Опцией легко управлять в мобильном приложении», — отметил Евгений Вяткин.

Добавим также, что в линейке УБРиР есть продукты, сочетающие в себе возможности накопления и страхования жизни. По сравнению с классическими вкладами УБРиР доходность по таким гибридным продуктам выше: по вкладу «Вклад в будущее» составляет 9% годовых, по вкладу «Инвестиционный» – 8,9% годовых при оформлении на срок от 210 дней.

Все вклады и накопительные счета УБРиР застрахованы в системе страхования вкладов.

Автор текста: Юлия Назырова