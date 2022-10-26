Под Нижним Тагилом нашли тело туриста

Мужчина сплавлялся в одиночестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несчастный случай произошел в минувшие выходные на реке Чусовой. В районе деревни Баронской обнаружили тело мужчины, который сплавлялся в природном парке «Река Чусовая». Путь туриста пролегал по реке Межевая Утка, до слияния с Чусовой.

- В полицию, 22 октября, поступило сообщение, что в деревне Баронская в 5 километрах от реки Чусовая обнаружен труп 58-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Нижнего Тагила. Дело о гибели туриста было передано в региональный Следственный комитет.

Мужчина в одиночку отправился на сплав еще 20 октября. Сначала тагильчанина искали своими силами. Уже на следующий день к поискам туриста подключились правоохранители. В самом природном парке «Река Чусовая» комментировать происшествие отказались.

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