Жителей Екатеринбурга напугала реклама на тему экстремизма в автобусах

В мэрии объяснили, что размещение роликов в общественном транспорте носит плановый характер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга напугала социальная реклама в общественном транспорте на тему экстремизма. В некоторых автобусах внезапно включается аудиозапись, где диктор предупреждает об ответственности за распространение фейков и оскорбления.

- В последнюю неделю в 25-м автобусе включили ужасно напряженные ролики про экстремизм, оправдание терроризма и прочее. Это очень напрягает пассажиров. Как выключить этот ужас? — рассказал горожанин Эдгар Ильвес порталу E1.RU.

Другой житель Екатеринбурга рассказал, что рекламу включают каждые пять минут. По его словам, она пугает пассажиров и вызывает раздражение.

По словам свердловчан, на аудио мужской голос на фоне музыки говорит про статьи уголовного кодекса. При этом рекламу транслируют параллельно с объявлениями остановок.

- Размещение информационных роликов носит плановый характер и вызвано требованием законодательства об организации муниципалитетом работы по профилактике терроризма и экстремизма, - объяснили в мэрии.