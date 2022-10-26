Каждый третий пользователь интернет-банка ВТБ Онлайн подключил авторизацию по биометрии

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

На сегодняшний день опцию подключили более 800 тысяч пользователей — почти 40% ежемесячной аудитории интернет-банка.

«ВТБ первым на рынке запустил возможность входа в интернет-банк с помощью технологии распознавания лиц или по отпечатку пальца. Это стало большим прорывом и позволило упростить и ускорить процесс авторизации за счет отказа от ввода пароля и СМС-кода. Сегодня биометрию уже подключили почти 40% пользователей интернет-банка. Всего с июня зафиксировано более 10 млн входов, что доказывает абсолютное удобство сервиса. После введенных ограничений мы быстро перестроили свой цифровой бизнес, чтобы сохранить для пользователей интернет-банка максимально удобный и безопасный доступ к их средствам. Сегодня функционал интернет-версии во многом идентичен мобильному приложению, и им ежемесячно пользуются более 2 млн человек», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чтобы подключить опцию, нужно нажать «Использовать» на баннере с предложением подключить биометрию, который автоматически появится после входа в интернет-банк. Если на главном экране мобильного устройства установлена иконка ВТБ Онлайн и подключена авторизация по биометрии, вход займет несколько секунд. Сервис авторизации абсолютно безопасен, поскольку все биометрические данные хранятся только на устройстве пользователя, и эта информация не передается в банк.

За последние месяцы ВТБ существенно доработал интернет-банк ВТБ Онлайн, запустив десятки улучшений и новых финансовых сервисов. Пользователи могут подключить авторизацию по биометрии, оплачивать услуги по QR-коду, видеть и управлять онлайн-подписками через СБП, а также подключать дополнительные настройки безопасности. Клиентам доступна установка лимитов на переводы, скрытие разделов с продуктами на главной странице, возможность изменить логин и пароль, передать номер телефона мошенника через чат. Сегодня функционал интернет-версии во многом идентичен мобильному приложению.

Интернет-банк ВТБ Онлайн доступен пользователям с устройствами на любой платформе по ссылке.