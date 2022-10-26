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Общество26 октября 2022 8:36

На Урале на предприятиях ОПК не хватает токарей и операторов станков ЧПУ

Центры занятости перешли к «холодным» звонкам в поисках кандидатов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
С начала октября центры занятости смогли устроить на оборонные предприятия 106 уральцев

С начала октября центры занятости смогли устроить на оборонные предприятия 106 уральцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области центры занятости ищут сотрудников на предприятия оборонно-промышленного комплекса. На них требуются токари, машинисты крана, операторы станков ЧПУ, инженеры-конструкторы, фрезеровщики и инженеры-технологи. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Позвонив человеку с такой квалификацией, мы предлагаем ему конкретную работу на конкретном предприятии. Сразу же по телефону можем обсудить все детали трудоустройства, - рассказал директор департамента по труду и занятости населения области Дмитрий Антонов

Центры занятости начали «холодные» обзвоны и СМС-оповещение. С начала октября они смогли устроить на оборонные предприятия 106 человек. Больше всего вакансий заявлено в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли и торговле.

В 2022 год службы занятости трудоустроили 47,7 тысячи человек. Сейчас число вакантных рабочих мест на Урале составляет 50,7 тысячи.