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Происшествия26 октября 2022 8:31

Жители Нижнего Тагила устроили потасовку ночью из-за бутылки пива

Один из них разбил фару автомобиля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчину, который атаковал чужую иномарку, ищет полиция

Мужчину, который атаковал чужую иномарку, ищет полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько нетрезвых жителей Нижнего Тагила устроили потасовку в ночь на 25 октября у дома №88 по улице Горошникова. Причиной стала бутылка пива, из-за которой один из мужчин накинулся на другого.

После потасовки один из мужчин от злости сначала разбил бутылку с пенным напитком, а потом повредил фару одного из стоящих рядом автомобилей. Владелица пострадавшей машины обратилась в полицию, однако злоумышленник успел ретироваться с места ЧП. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

Теперь неуравновешенного мужчину, который разбил фару чужого автомобиля, ищут сотрудники полиции.