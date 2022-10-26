Жители Нижнего Тагила устроили потасовку ночью из-за бутылки пива

Мужчину, который атаковал чужую иномарку, ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько нетрезвых жителей Нижнего Тагила устроили потасовку в ночь на 25 октября у дома №88 по улице Горошникова. Причиной стала бутылка пива, из-за которой один из мужчин накинулся на другого.

После потасовки один из мужчин от злости сначала разбил бутылку с пенным напитком, а потом повредил фару одного из стоящих рядом автомобилей. Владелица пострадавшей машины обратилась в полицию, однако злоумышленник успел ретироваться с места ЧП. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

Теперь неуравновешенного мужчину, который разбил фару чужого автомобиля, ищут сотрудники полиции.