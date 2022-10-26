Повышение стоимости проезда уже рассматривают в региональной энергетической комиссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге может подорожать проезд в общественном транспорте. Информацию об этом подтвердил во время брифинга замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков.

- Региональная энергетическая комиссия рассматривает заявки. В зависимости от того, какие расходы они признают на следующий год, такие тарифы и будут утверждены, - рассказал он.

Напомним, в январе 2022 года региональная энергетическая комиссия Свердловской области рассмотрела вопрос о повышении проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. РЭК не поддержала заявку на поднятие цены до 38 рублей и снизила запрашиваемую стоимость до 32 рублей.