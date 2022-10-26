В Ноябрьске скоро откроют новое здание полиции

Здание полиции почти готово к новоселью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новое здание полиции в Ноябрьске почти готово к сдаче, специалисты Ростехнадзора сейчас проверяют соответствие объекта проектной документации. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Сейчас в новом здании полиции наводят порядок перед открытием, на фасаде закрепили новую вывеску, в кабинетах собирают новую мебель. В ближайшее время отдел полиции будет открыт, однако точный срок пока не назван.

Возводить здание отдела полиции начали десять лет назад. Спустя два года стройку заморозили на пять лет, работы получилось возобновить только в 2019 году, когда на объект заступил застройщик «Тюменьтел».

Эта тюменская компания строит школы, детские сады, культурные и спортивные центры.