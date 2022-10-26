На Урале вынесли приговор водителю Toyota, погубившему в ДТП пассажира

Фото: прокуратура Свердловской области

В Краснотурьинске вынесли приговор водителю Toyota, погубившему в ДТП пассажира. Авария произошла утром, 22 июля 2022 года. Александр Плисов был за рулем не только без прав - его их лишили за пьяную езду, но и в состоянии алкогольного опьянения.

В тот день он остановился на обочине 16 километра трассы Серов-Североуральск - Ивдель, чтобы развернуться. В этот момент во встречном ему направлении ехал грузовой автомобиль марки IVEKO Trakker.

- Осужденный проигнорировал требования горизонтальной дорожной разметки, не убедившись в безопасности маневра, проявил преступное легкомыслие, небрежность и невнимательность, начал выполнять маневр разворота, пересек двойную сплошную разметку, выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийную обстановку и реальную опасность для себя и других участников дорожного движения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В итоге Александр Плисов не уступил дорогу автомобилю марки IVEKO Trakker и допустил столкновение с указанным автомобилем. Пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП.

Александр Плисов неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Учитывая это, Краснотурьинский городской суд назначил ему 7 лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 7 лет и 3 месяца.