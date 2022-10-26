На выездах из Академического скопились пробки

Пробка начинается от перекрестка Академика Сахарова и Амундсена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 26 октября на выездах из Академического района скопились пробки. На заторы пожаловались горожане порталу Е1.RU.

- Район купирован. Там авария серьезная, говорят, - рассказал житель столицы Урала.

Пробка начинается от перекрестка Академика Сахарова и Амундсена. Водители жалуются, что только на выезд со двора тратили 15 минут.

ДТП произошло на Объездной дороге. Там автобус врезался в легковушку. В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что в аварии никто не пострадал.

Утром 25 октября жители Екатеринбурга встали в большую пробку на выезде из Мичуринского. Затор образовался на улице Светлореченской. Водителям приходится стоять от улицы Тенистой до Репина.