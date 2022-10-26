Движение ограничат с 15 ноября по 15 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют проезд по переулку Кольцова, от Республиканской до Молодежи. Об этом сообщает мэрия.

- Это связано со строительством сетей водоотведения в указанном переулке, - говорится в сообщении.

Движение ограничат специалисты МУП «Водоканал» с 15 ноября по 15 декабря 2022 года. Транспорт на время перекрытия направят по улицам Республиканская, Ершова и Молодежи. Рабочие обещают после завершения работ восстановить все нарушенные элементы благоустройства.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее в Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Мраморская. Участок от дома № 4 до пересечения с переулком Каслинским будет закрыт до 22 ноября 2022 года.