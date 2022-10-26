В Екатеринбурге четыре пары с мобилизованными женихами сыграли свадьбу

25 октября в ЗАГСе Октябрьского района брак заключили четыре пары Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге в ЗАГСе Октябрьского района 25 октября сыграли свадьбу четыре пары, в которых женихи попали под частичную мобилизацию. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

- Одна из пар — Степан и Оксана — приняли решение официально зарегистрировать свои отношения на следующий день после того, как молодой человек получил повестку, - говорится в сообщении.

В Свердловской области мобилизованные могут заключить брак по упрощенной процедуре. Пары, в которых жених попадает под частичную мобилизацию, могут зарегистрироваться в день подачи заявления.

С момента объявления частичной мобилизации в Свердловской области в шесть раз увеличилось количество поданных заявлений на регистрацию брака. В период с 21 по 29 сентября 2022 года было подано 3 176 заявлений о заключении брака, из них в Екатеринбурге – 1 083.