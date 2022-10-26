В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который украл у женщины вещи и выкинул их

Мужчина рассказал полицейским, что обиделся на женщину, когда она нагрубила ему, и решил из мести украсть у нее пакет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте в сентябре поздно ночью неизвестный мужчина толкнул 38-летнюю женщину, идущую домой, и забрал у нее пакет. В нем лежали туфли, сумка-клатч, мобильный телефон и ключи от квартиры. Общая сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Женщина тут же сообщила о случившемся в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщиками уголовного розыска отдела полиции № 17 был установлен подозреваемый. Им оказался 65-лений житель Екатеринбурга, который привлекался к уголовной ответственности в 80-х годах прошлого века за имущественные преступления. На сегодняшний день он юридически не судим, - сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мужчина рассказал полицейским, что обиделся на женщину, когда она нагрубила ему, и решил из мести украсть у нее пакет. При этом он разбросал все вещи из него, забрав только телефон. Позже он выкинул и его, боясь, что по нему его смогут «вычислить» полицейские.

На подозреваемого мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия). Ему грозит до семи лет лишения свободы.