В Екатеринбурге спасатели эвакуировали из горящей 16-этажки 35 человек

К месту тушения пожара выезжали 3 единицы техники и 12 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 26 октября, спасатели эвакуировали по лестничным маршам из горящей 16-этажки 35 человек, из которых 12 - дети. Пожар вспыхнул на втором этаже здания на улице Чемпионов.

- В 06:38 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра горело имущество на втором этаже муниципального 16-этажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К месту тушения пожара выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава, но их помощь в тушении пожара не понадобилась – пламя потушили местные жители до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В МЧС отметили, что во время пожара никто не пострадал.