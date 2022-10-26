В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейскому, который сделал закладку

Кировский районный суд признал экс-полицейского виновным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему старшему оперуполномоченному группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3, который в начале декабря 2021 года сделал закладку. Таким образом он хотел повысить раскрываемость, но попался.

- В целях искусственного завышения статистических показателей своей работы, разместил наркотическое средство массой не менее 0,95 грамма, у одного из домов по улице Сыромолотова для того, чтобы впоследствии задержать с поличным лицо, участвующее в незаконном обороте наркотических средств, - рассказали в СК по Свердловской области.

Силовик был задержан сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. Свою вину он признал лишь частично.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, полицейского сразу отстранили от исполнения служебных обязанностей, а затем после проверки уволили. Кроме того, его руководитель был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, а затем сам принял решение уволиться.

Кировский районный суд признал экс-полицейского виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.