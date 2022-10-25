В Свердловской области за минувший месяц шесть пешеходов погибли в авариях

Все ДТП с летальным исходом произошли в темное время суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувший месяц зарегистрировали 70 аварий с участием пешеходов, при этом шесть человек погибли, еще 66 пострадали, среди них 14 детей.

По данным УГИБДД по Свердловской области, все ДТП с летальным исходом произошли в темное время суток, а на пешеходах не было специальных световозвращающих элементов.

- Пешеходы, нарушающие ПДД, привлекаются к административной ответственности. Составлено почти 80 тысяч административных материалов, - отметили в ведомстве.

Напомним, под Сысертью 39-летний пьяный мужчина погиб под колесами грузовой «ГАЗели», когда гулял по трассе с двумя друзьями. Смертельное ДТП произошло ранним утром 22 октября, на 21 километре дороги «Арамиль-Андреевка».