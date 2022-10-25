Глава Березовского рассказал о мерах поддержки мобилизованных

На эти деньги закупается экипировка для солдат, которым предстоит отправиться в зону спецоперации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города Березовский рассказал, что на городской счет помощи мобилизованным поступило чуть больше полутора миллионов рублей. На эти деньги закупается экипировка для солдат, которым предстоит отправиться в зону спецоперации на Украине.

- Израсходовано на приобретение экипировки призывникам 684 тысячи и 931 рубль. Остаток средств на счете 872 тысячи и 448 рублей, - написал Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

Напомним, руководство Свердловской области 25 октября 2022 года утвердило дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных для участия в специальной военной операции уральцев.

Депутаты регионального Заксобрания приняли поправки в закон, по которым меры социальной поддержки льготной категории школьников и студентов СПО распространяются на детей, чьи родители призваны в рамках частичной мобилизации.