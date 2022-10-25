В Екатеринбурге пропал 37-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 37-летнего Фината Гатуфовича Сулатнова. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 24 октября, с того дня нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, волосы темно-русые, карие глаза, - сообщают добровольцы.

В день исчезновения он был одет в зеленую куртку, черную футболку, зеленые штаны и черные ботинки.

Если вы знаете, где может находиться Финат Султанов, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».