Депутат Госдумы показал подготовку операторов дронов в учебном центре в Елани

Фото: Telegram-канал Максима Иванова

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о работе операторов дронов в центре подготовки мобилизованных в Елани. По словам парламентария, заводскую и самодельную технику собирают прямо здесь и ремонтируют гражданские специалисты.

- По дронам идет особо усиленная подготовка. На меткость сбрасывают бутылки с водой, отрабатывают стратегию нейтрализации противника. Дроны - будущее войны. В целом, в Елани в воздухе чувствуется дух военной мощи, все работает системно, слаженно, - написал Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что на полигоне Центрального военного округа в Свердловской области прошла подготовка минометных расчетов и подразделений операторов противотанковых комплексов «Корнет». Видео подготовки мобилизованных опубликовало Министерство обороны.