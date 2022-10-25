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Общество25 октября 2022 15:20

Депутат Госдумы показал подготовку операторов дронов в учебном центре в Елани

Заводскую и самодельную технику собирают и ремонтируют прямо на месте
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: Telegram-канал Максима Иванова

Фото: Telegram-канал Максима Иванова

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о работе операторов дронов в центре подготовки мобилизованных в Елани. По словам парламентария, заводскую и самодельную технику собирают прямо здесь и ремонтируют гражданские специалисты.

- По дронам идет особо усиленная подготовка. На меткость сбрасывают бутылки с водой, отрабатывают стратегию нейтрализации противника. Дроны - будущее войны. В целом, в Елани в воздухе чувствуется дух военной мощи, все работает системно, слаженно, - написал Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что на полигоне Центрального военного округа в Свердловской области прошла подготовка минометных расчетов и подразделений операторов противотанковых комплексов «Корнет». Видео подготовки мобилизованных опубликовало Министерство обороны.