Между Екатеринбургом и Челябинском будут ходить рельсовые автобусы «Орлан»

«Орлан» отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине ноября между Екатеринбургом и Челябинском будут ходить рельсовые автобусы. Пассажиры смогут добраться до города на Южном Урале за 3 часа и 56 минут, «Орлан» отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта.

- Подвижной состав адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль, - рассказали в пресс-службе южно-уральской железной дороге.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, развитие пригородного железнодорожного сообщения на территории Челябинской области продолжается в интересах жителей региона.