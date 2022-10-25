В Екатеринбурге задержали вора дорогого велосипеда

Силовики сейчас ищут похищенный транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 21,4 тысячи рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- Еще в начале сентября 2022 года владелец велобайка сообщил в полицию, что неизвестный похитил принадлежащий ему двухколесный транспорт Stark, который он оставил во дворе дома, - говорится в сообщении.

Велосипед горожанин оставил во дворе дома № 19 на улице Академика Постовского. 24 октября силовикам удалось вычислить подозреваемого. Им оказался ранее судимый за хранение наркотиков и кражу 32-летний житель Екатеринбурга. Он признался в преступлении. Подозреваемый рассказал, что продал украденный велосипед.

На мужчину завели дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Силовики сейчас ищут похищенный велосипед.