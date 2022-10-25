В Екатеринбурге рецидивист вынес из магазина продуктов на 6.5 тысяч и сбежал

Инцидент произошел в супермаркете на улице Бахчиванджи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 41-летний рецидивист вынес из продуктового магазина товара на 6.5 тысяч рублей и сбежал, инцидент произошел в супермаркете на улице Бахчиванджи.

- В помещение торгового зала вошел неизвестный, убедился, что менеджеры магазина за ним не наблюдают, набрал продукты и поспешил скрыться. Сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный ранее уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим за имущественные преступления. Мужчина не стал отпираться и во всем признался, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».