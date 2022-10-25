В Екатеринбурге в 2023 году запустят новые эстакады у «Калины»

После запуска нового движения, закроют старое Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у концерна «Калина» запустят новые эстакады правого и левого проезда в третьем квартале 2023 года. Об этом рассказал порталу Е1 Василий Старков, министр транспорта по Свердловской области.

- Темпы работ обнадеживают. Подрядчики хорошо продвинулись в возведении двух новых транзитных путепроводов, - рассказал Василий Старков.

Развязка у «Калины» соединяет три района Екатеринбурга: Октябрьский, Кировский и Чкаловский. Новые эстакады позволят увеличить численную проходимость транспорта – раньше участок обеспечивал проходимость в5 тысяч автомобилей в час, после ремонта число автомобилей возрастет до 12 тысяч в час.

После ремонта новых эстакад начнется ремонт старых: уберут старое покрытие, отремонтируют балки и другие элементы.

В августе этого года объект был готов на 10%. В этом убедился губернатор Евгений Куйвашев.